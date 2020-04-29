2020-04-29T05:04:17+03:00
Общество

В Барнауле провели повторную обработку улиц и тротуаров от коронавируса

Дезинфекция помогает снизить угрозу распространения вируса
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Дезинфекция помогает снизить угрозу распространения вирусаДезинфекция помогает снизить угрозу распространения вирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта. Как сообщили в городской администрации, дезинфекторы распыляют средство, рекомендованное управлением Роспотребнадзора.

В ночь с 28 на 29 апреля были проведены работы на улицах Попова, Юрина, Гущина, Малахова, Петра Сухова, Германа Титова, Анатолия, Гоголя, Загородная, Кутузова, Никитина, Партизанская, Ползунова, Пушкина, Интернациональная, на проспекте Красноармейском, в переулке Ядринцева, на Лесном и Южном трактах, площадях Победы, Спартака, в проезде 9 Мая, на Змеиногорском тракте и на территории медицинского кластера, а также на других территориях.

Специалисты компании-подрядчика «Биоальтернатива» начали очередной цикл. В рамках этого цикла будет обработано более 600 остановок транспорта и три подземных перехода.

Жителям города напомнили о необходимости соблюдения ограничений и режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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