2020-04-29T04:37:55+03:00
Происшествия

На Алтае женщина устала от конфликтов с гражданским мужем и убила его

Во время убийства она была в нетрезвом состоянии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Во время убийства она была в нетрезвом состоянииВо время убийства она была в нетрезвом состоянииФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае будут судить жительницу Усть-Калманского района. Её обвиняют в убийстве сожителя.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, Алейский отдел завершил расследование дела 47-летней дамы по статье «Умышленное убийство». Выяснилось, что в феврале этого года в одном из сел района женщина, которая была на тот момент пьяна, смертельно ранила ножом своего гражданского мужа. От полученной травмы 36-летний мужчина скончался на месте.

- Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения гражданских супругов. В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала частично, утверждая, что не хотела причинять смерть любимому мужчине, - отметили в следкоме.

У следователей собрано достаточно доказательств по делу, поэтому его с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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