Выезд на отдых в майские праздники грозит жителям Алтайского края штрафами

28 Апр 2020 2020-04-28T12:30:55+03:00

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В настоящее время в Алтайском крае ограничены все виды отдыха и туризма, сообщают в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности. Приостановлена работа турбаз, гостевых и «зеленых» домов, а также других видов туробъектов до 1 июня. Им запрещено принимать и размещать гостей. Это касается и санаториев.

Проводить выходные в палаточных городках в управлении тоже не рекомендуют. Это считается нарушением режима самоизоляции. Запрещено посещать леса, так как в крае установлен противопожарный режим.

Нарушителям придется заплатить штраф. Так тех жителей, которые будут выезжать на отдых, несмотря на запрет, размер штрафа составит от одной до 30 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

– На майские праздники контроль будет усилен. Особенно это касается тех территорий края, куда традиционно массово приезжают отдыхающие – Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский и ряд других районов, – сообщают в управлении.

За соблюдением ограничительных мероприятий следят сотрудники Роспотребнадзор, ГУ МВД и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU