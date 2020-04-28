2020-04-28T15:13:07+03:00
Общество

Жителей Алтайского края приглашают поучаствовать в акции «Бессмертный полк - онлайн»

Нужно загрузить фото ветерана на сайт
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Жители Алтайского края смогут принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк в онлайн-форматеЖители Алтайского края смогут принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк в онлайн-форматеФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Алтайского края смогут принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк в онлайн-формате. В связи со сложно эпидемиологической ситуацией традиционно шествие 9 мая отменили, но почтить память героев можно будет виртуально.

– После того как угроза коронавируса отступит, всенародное шествие «Бессмертного полка России» в обязательном порядке состоится в 2020 году. Движение «Бессмертный полк России» осознает необходимость действовать в соответствии со сложившейся ситуацией, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан, - отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно заполнить форму и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертный полк России». Данные автоматически формируются в видеоряд. Он будет транслироваться в онлайн на сайте «Бессмертный полк России» и в соцсетях. Виртуальное шествие «Бессмертного полка России» начнется 9 мая на Дальнем Востоке и пройдет через всю страну.

Онлайн-платформа уже работает, фотографии для участия в акции уже можно загружать на сайт «Бессмертный полк России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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