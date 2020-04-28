Миллион рублей выделили на проживание приехавших в Бийск медиков
Приехавшим в Бийск медикам выделили на проживание около одного миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты на апрельском заседании думы Бийска в дистанционном формате.
Как пишет «Бийский рабочий», парламентарии отметили необходимость увеличения размера резервного фонда.
– Это связано с проведением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по обработке общественных территорий, остановочных павильонов, помещений в жилых домах, а также возмещением расходов по проживанию врачей-ординаторов, прибывших в Бийск.
Всего на проживание молодых ординаторов выделено 917 тыс. рублей и еще 190 тыс. рублей на дезинфекционные мероприятия.
Напомним, что в Бийск для борьбы с коронавирусом направили 50 врачей. Для проживания им выделили здание и организовали доставку с работы и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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