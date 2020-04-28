2020-04-28T11:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Миллион рублей выделили на проживание приехавших в Бийск медиков

Решение приняли бийские депутаты
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Парламентарии отметили необходимость увеличения размера резервного фонда.Парламентарии отметили необходимость увеличения размера резервного фонда.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Приехавшим в Бийск медикам выделили на проживание около одного миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты на апрельском заседании думы Бийска в дистанционном формате.

Как пишет «Бийский рабочий», парламентарии отметили необходимость увеличения размера резервного фонда.

– Это связано с проведением профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по обработке общественных территорий, остановочных павильонов, помещений в жилых домах, а также возмещением расходов по проживанию врачей-ординаторов, прибывших в Бийск.

Всего на проживание молодых ординаторов выделено 917 тыс. рублей и еще 190 тыс. рублей на дезинфекционные мероприятия.

Напомним, что в Бийск для борьбы с коронавирусом направили 50 врачей. Для проживания им выделили здание и организовали доставку с работы и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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