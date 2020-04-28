2020-04-28T09:20:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рубцовске запретят входить в общественный транспорт без маски

Новые правила введут с 1 мая
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Ранее такие правила в Рубцовске ввели в автобусах, которые ездят в садоводства.Ранее такие правила в Рубцовске ввели в автобусах, которые ездят в садоводства.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 мая воспользоваться общественным транспортом в Рубцовске можно будет только при наличии медицинской маски. Такое решение приняла администрация города. Это должно уберечь пассажиров от заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее такие правила в Рубцовске ввели в автобусах, которые ездят в садоводства.

– Мы уже получили положительные отзывы о пассажирских перевозках рубцовчан в садоводческие товарищества с применением средств индивидуальной защиты, и теперь принято решение о введении подобных правил в пассажирских маршрутах общественного транспорта Рубцовска, – сообщают в пресс-службе администрации.

Рубцовчан призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и не посещать места скопления людей. На сегодняшний день в Рубцовске семь заболевших коронавирусной инфекцией, еще пять в Рубцовском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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