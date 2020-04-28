В Рубцовске запретят входить в общественный транспорт без маски
С 1 мая воспользоваться общественным транспортом в Рубцовске можно будет только при наличии медицинской маски. Такое решение приняла администрация города. Это должно уберечь пассажиров от заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее такие правила в Рубцовске ввели в автобусах, которые ездят в садоводства.
– Мы уже получили положительные отзывы о пассажирских перевозках рубцовчан в садоводческие товарищества с применением средств индивидуальной защиты, и теперь принято решение о введении подобных правил в пассажирских маршрутах общественного транспорта Рубцовска, – сообщают в пресс-службе администрации.
Рубцовчан призывают быть внимательными и осторожными, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и не посещать места скопления людей. На сегодняшний день в Рубцовске семь заболевших коронавирусной инфекцией, еще пять в Рубцовском районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Будут ли жителей Змеиногорска проверять на коронавирус из-за массовой вспышки на Корбалихинском руднике
У многих сотрудников предприятия болезнь протекала бессимптомно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»