В Барнауле на треть сократили количество общественного транспорта

28 Апр 2020 2020-04-28T08:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в связи со снижением количества пассажиров выпуск общественного транспорта сократили на 38%. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Также с 28 апреля стартует четвертый цикл санитарной обработки улиц города.

– С 28 апреля будет начат четвертый цикл санитарно-гигиенической обработки остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов, а также стартует третий цикл обработки улиц города дезинфицирующими растворами, - сообщил Анатолий Воронков.

Также городское управление по делам ГОЧС будет продолжает оповещать жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер и режима самоизоляции через громкоговорители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский край полностью закрывает границы из-за коронавируса

Запрет начнет действовать с 1 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU