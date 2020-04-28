В Барнауле на треть сократили количество общественного транспорта
В Барнауле в связи со снижением количества пассажиров выпуск общественного транспорта сократили на 38%. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков на очередном заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Также с 28 апреля стартует четвертый цикл санитарной обработки улиц города.
– С 28 апреля будет начат четвертый цикл санитарно-гигиенической обработки остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов, а также стартует третий цикл обработки улиц города дезинфицирующими растворами, - сообщил Анатолий Воронков.
Также городское управление по делам ГОЧС будет продолжает оповещать жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер и режима самоизоляции через громкоговорители.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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