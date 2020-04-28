17 жителей Алтайского края вернулись из Вьетнама
27 апреля из Вьетнама в Алтайский край вернулись 17 человек. Они прилетели в составе группы жителей сибирских регионов из аэропорта г. Камрань.
Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, кто может сидеть на карантине в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальных поместили в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор», расположенный в Первомайском районе.
Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина. На это период они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет контролировать полиция.
Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.
Напомним, на 28 апреля 2020 года число инфицированных в Алтайском крае достигло 324 человека. За последние сутки было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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