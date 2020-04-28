17 жителей Алтайского края вернулись из Вьетнама

28 Апр 2020 2020-04-28T08:16:09+03:00

17 человек прилетели из аэропорта г. Камрань. Фото: Олег УКЛАДОВ

Две недели они проведут на самоизоляции

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27 апреля из Вьетнама в Алтайский край вернулись 17 человек. Они прилетели в составе группы жителей сибирских регионов из аэропорта г. Камрань.

Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, кто может сидеть на карантине в домашних условиях, доставили по месту проживания. Остальных поместили в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор», расположенный в Первомайском районе.

Людям выданы предписание и памятка о прохождении карантина. На это период они будут находиться под наблюдением медиков, а соблюдение самоизоляции будет контролировать полиция.

Если в течение двух недель у вернувшихся людей коронавирус не выявят, то им разрешат вернуться к привычной жизни.

Напомним, на 28 апреля 2020 года число инфицированных в Алтайском крае достигло 324 человека. За последние сутки было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU