Государственная награда за достойный профессиональный путь

28 Апр 2020 2020-04-28T08:05:59+03:00

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Электромонтеру Западных электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь Игорю Трошину присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Указ о награждении государственной наградой подписан Президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2020 года.

Это почетное звание алтайский энергетик получил за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

Свой путь в отрасли Игорь Геннадьевич начал в 1990 году. И все это время он трудится в должности электромонтера. Настоящий профессионал, мастер своего дела, преданный профессии человек – именно так говорят о нем коллеги.

Фото предоставлено компанией

Его забота понятна: своевременное и качественное выполнение ремонтной программы для того, чтобы территория обслуживания в период зимних нагрузок не знала перебоев в электроснабжении. Ликвидация технологических нарушений в период аномальных погодных условий. Техническое обслуживание оборудования, чтобы оно работало как часы, без сбоев. Ежедневный, кропотливый труд алтайского электромонтера, для того, чтобы стабильно работали предприятия, школы и больницы, чтобы свет был в каждом доме его земляков.

Но есть в его биографии и особые памятные страницы. Например, 2015 год, когда циклоны буквально захватили Змеиногорский и Третьяковский районы. Небывалая метель вывела из строя большое количество линий электропередачи. Без электроэнергии осталось много населенных пунктов. В составе бригады Змеиногорского участка электрических сетей Игорь Трошин устранял повреждения на четырех ЛЭП. В сложнейших условиях, при нулевой видимости на снегоходе ночью он проводил осмотр линий, чтобы как можно скорее определить объем повреждений и приступить к ремонту.

Запомнилась и зима 2018 года. В ноябре несколько дней шел дождь, затем снег, а потом наступило резкое похолодание. Из-за температурных перепадов линии электропередачи обледенели и стали массово выходить из строя. И опять за дело взялись змеиногорские энергетики. Несколько суток устраняли они последствия «ледяного дождя», работали в сложнейших условиях. В тот раз, как и во всех предыдущих и будущих подобных ситуациях энергетики справились с непогодой – вернули свет в дома жителей.

Своим опытом и секретами профессии Игорь Геннадьевич охотно делится с молодым поколением энергетиков. Мечтает, чтобы отрасль всегда была в надежных руках, поэтому не отказывается быть наставником для новичков. В компании гордятся такими коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU