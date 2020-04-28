Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 апреля 2020 года составило 35

28 Апр 2020 2020-04-28T07:50:02+03:00

За сутки из больниц выписаны еще шесть человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 28 апреля 2020 года вновь увеличилось. По данным оперативного штаба за сутки из больниц выписаны еще шесть человек. Таким образом, общее число излечившихся составляет 35 человек,

Всего же в крае зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом. Из общего числа заболевших 28 случаев – завозных, в том числе. 2 – из-за рубежа, 250 случаев – по контакту с заболевшими. Из 324 заболевших: 44 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 – у заболевших ОРВИ, в 236 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день медицинским наблюдением находятся под – 1601 человек, (за сутки добавилось – 310). Снято с меднаблюдения – 7327 человек (за последние сутки – 211). Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 23068 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU