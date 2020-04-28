Алтайскому диагностическому центру предоставили автомобили для оперативного сбора анализов на коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T07:25:47+03:00

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Диагностическому центру Алтайского края для более оперативной работы с пациентами по забору анализов на коронавирус предоставили два современных автомобиля - XRAY Cross и Vesta Cross.

На просьбу медиков, предоставить им автомобили откликнулся депутат Барнаульской городской Думы от «Единой России» Александр Лисицын. Теперь врачи стали еще мобильнее и смогут оперативнее решать многие вопросы и обрабатывать больше анализов на коронавирус.

- Как член партии «Единая Россия» и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим «врагом» - коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, две новых «Лады» останутся в полном распоряжении Диагностического центра, - заявил Александр Лисицын.

Главврач Диагностического центра Оксана Лексенкова, пользуясь случаем, поблагодарила фракции «Единой России» в городской Думе и АКЗС, а также ряд организаций, которые откликнулись на призыв медицинской организации: кто-то предоставил тест-системы, кто-то помог организовать питание, кто-то помог с такими важными сейчас дезинфицирующими средствами.

- Ежедневно биологический материал - мазки на коронавирус - пациентов со всех медицинских учреждений Алтайского края свозятся к нам, в Диагностический центр. Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу, - говорит Лексенкова.

По словам руководителя фракции «ЕР» в гордуме Вячеслава Перерядова, депутатский корпус будет обеспечивать врачей всем необходимым.

- Несмотря на ту ситуацию, в которой сейчас находится бизнес, наши предприниматели готовы взять на себя дополнительную ответственность и помогать. Мы будем и в дальнейшем поддерживать докторов, - заключил Перерядов.

- Сейчас многие представители бизнеса находятся в непростой ситуации. Но они готовы помогать и ежедневно доказывают это своими поступками. Надеемся, что только вместе мы справимся со всеми испытаниями и остановим распространение коронавирусной инфекции, - также добавил участник акции #МыВместе, глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, ранее по инициативе партии «Единая Россия» во все субъекты Российской Федерации были переданы автомобили для нужд медицинских учреждений. В частности в Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу барнаульских городских больниц №4 и №5. Помимо этого единороссы взяли шефство над изолированными врачами горбольницы №5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU