2020-04-28T07:19:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 апреля 2020 года составило 324

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Алтае на 28 апреля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За последние сутки выявлено 14 новых случаев инфицирования.За последние сутки выявлено 14 новых случаев инфицирования.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевшим коронавирусом в Барнауле на 28 апреля 2020 года достигло 324. Из них 22 ребенка до 17 лет. За последние сутки выявлено 14 новых случаев инфицирования.

По данным оперативного штаба, 3 человека с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Барнауле, по два человека в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах, по одному добавилось в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске.

– Из общего числа заболевших 28 случаев – завозных, в том числе. 2 – из-за рубежа, 250 случаев – по контакту с заболевшими. Из 324 заболевших: 44 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 – у заболевших ОРВИ, в 236 случаях – бессимптомное течение, – добавляет источник.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 23068 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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