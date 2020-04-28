2020-04-28T07:04:29+03:00
Общество

Школьники и их родители могут получить психологическую помощь в режиме самоизоляции

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Фото предоставлено "СГК"Фото предоставлено "СГК"
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Фонд Андрея Мельниченко запустил горячую линию психологической поддержки для школьников и их родителей в условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусной инфекцией. Консультации проводят психологи Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ имени И.И. Ползунова. Центр работает при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Находясь в режиме самоизоляции или карантина, школьники часто испытывают психологический дискомфорт. Это может быть усталость от круглосуточного нахождения в замкнутом пространстве и нежелание погружаться в учебу, семейные конфликты и тревога за будущее.

Как эффективно организовать учебную деятельность подростка в домашних условиях? Что делать родителям, если школьник отказывается соблюдать режим самоизоляции? Как можно избежать конфликтов или минимизировать их? Как помочь себе и ребенку справиться с тревогой? На эти и другие вопросы ответят психологи ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» - специалисты горячей линии, организованной Фондом Андрея Мельниченко.

Горячая линия доступна в режиме телефонных консультаций, смс и видеозвонков и является абсолютно бесплатной. В понедельник, вторник и среду с 8.00 до 12.00 (МСК) звонки принимаются по номеру: 8-913-223-42-82 (Наталья). В понедельник, вторник и среду с 12.00 до 16.00 (МСК), а также в четверг и пятницу с 8.00 до 17.00 (МСК) можно обратиться за помощью по номеру: 8-960-966-21-98 (Дарья).

Консультационную помощь школьникам и их родителям окажут Дарья Чуйко, педагог-психолог первой категории, и Наталья Сигарева, педагог-психолог высшей категории. Подробности в официальном сообществе Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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