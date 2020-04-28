Следователи возбудили уголовное дело после избиения полицейскими жителя Змеиногорска

28 Апр 2020 2020-04-28T06:48:09+03:00

Ранее в СМИ появилось видео с избиением

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Алтайские следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео, где сотрудники полиции Змеиногорска бьют задержанного. Об этом сообщили в пресс-службе следкома. На записи видно, как один из полицейских бьет рукой мужчину в корпус, затем еще один сотрудник полиции начинает бить уже упавшего на землю человека дубинкой.

Уголовное дело возбуждено по признакам превышения должностных полномочий с использованием специальных средств.

– По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля 2020 года возле магазина в Змеиногорске сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю, – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, с 24 апреля в Змеиногорском районе в действует пропускной режим из-за массовой вспышки коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU