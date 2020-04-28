В Алтайском краевом онкодиспансере закупили 600 килограммов дезсредств для борьбы с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T06:53:38+03:00

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В Алтайском краевом онкодиспансере изменились санитарные правила. Помимо стандартной влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми облучателями, в клинике теперь проводится ежедневная трехразовая обработка дезинфицирующим концентратом ручек дверей, поручней, турникетов и других поверхностей, которых часто касаются пациенты и врачи.

– В связи с проведением интенсивной обеззараживающей кампании за последний месяц расход дезсредств в виде спрея и дезинфицирующих салфеток у нас увеличился в 2,5 раза. Также специально для борьбы с коронавирусом диспансер впервые закупил 600 килограммов дезинфицирующего средства особого назначения, обладающего широким спектром антимикробного и противовирусного действия, - рассказал эпидемиолог алтайского онкодиспансера Андрей Нешатаев.

Обработка проводится в поликлинике «Надежда», во всех диагностических службах, амбулаторных и круглосуточных отделениях на лечебных базах Змеиногорского тракта, 110К и улицы Никитина, 77.

Напомним, что на двух клинических базах краевого онкоцентра работают семь постов дистанционной термометрии и пункт временной изоляции пациентов и сотрудников с подозрительными симптомами. Однако пока таких случаев не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU