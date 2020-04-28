Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 28 апреля 2020 года составило 30
Число заболевшим коронавирусом в Республике Алтай на 28 апреля 2020 года достигло 30. За последние сутки выявлено три новых случая инфицирования.
По информации оперативного штаба, два случая зафиксировано в Усть-Коксинском районе, один – в Турочакском. В селе Усть-Кокса коронавирус подтвердился у лиц, контактировавших с ранее выявленными заболевшими. Также заболел строитель-вахтовик на частном строящемся объекте в устье реки Ыдып в Турочакском районе при тестировании на 10-й день.
Таким образом, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Республике Алтай составляет 30 человек: в том числе 10 – в Турочакском районе, 8 – в Горно-Алтайске, 6 – в Онгудайском районе, 6 – в Усть-Коксинском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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