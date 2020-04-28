В Барнауле полиция поймала более 200 подростков за нарушение самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T04:19:46+03:00

Десять из них привлечены к административной ответственности

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По результатам апрельских рейдов в Индустриальном районе города Барнаула выявлено более 200 случаев нарушения режима самоизоляции несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

С нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы. В отношении четырех родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Также ответственность понесут десять подростков.

– Напоминаем что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Алтайского края Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, в том числе за недостаточный контроль за несовершеннолетними по исполнению режима повышенной готовности привлекаются к ответственности путем уплаты денежного штрафа, – отмечают пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU