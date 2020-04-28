2020-04-28T04:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле полиция поймала более 200 подростков за нарушение самоизоляции

Десять из них привлечены к административной ответственности
Татьяна ГЕЙНРИХ
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С нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседыС нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседыФото: Олег УКЛАДОВ
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По результатам апрельских рейдов в Индустриальном районе города Барнаула выявлено более 200 случаев нарушения режима самоизоляции несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

С нарушителями сотрудники полиции провели профилактические беседы. В отношении четырех родителей составили протоколы об административных правонарушениях. Также ответственность понесут десять подростков.

– Напоминаем что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Алтайского края Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, в том числе за недостаточный контроль за несовершеннолетними по исполнению режима повышенной готовности привлекаются к ответственности путем уплаты денежного штрафа, – отмечают пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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