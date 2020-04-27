Экспедитор купил 12 коробок водки, чтобы «отметить» юбилей жены

27 Апр 2020 2020-04-27T17:42:28+03:00

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В Республике Алтай полицейские задержали грузовик, в котором незаконно перевозили алкоголь.

В Улаганском районе внимание стражей правопорядка привлек грузовой автомобиль HINO 500. Остановив его для досмотра, в кузове они обнаружили 240 бутылок водки, различных марок. При этом ни маркировок, ни документов на товар у сопровождающих не оказалось.

Как выяснилось, алкоголь принадлежит 32-летнему бийчанину, который работает экспедитором. На выезде из наукограда, они остановились и пока водитель ходил в магазин, к мужчине подошел незнакомец и предложил купить водку по привлекательной цене – 100 рублей за бутылку. Тот согласился и взял 12 коробок.

- Мужчину не смутил тот факт, что предложенный алкоголь был без соответствующих документов. Со слов экспедитора, приобретенную водку он планировал «использовать по назначению», на юбилее своей жены, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

В итоге алкоголь у него изъяли и направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU