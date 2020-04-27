2020-04-27T15:44:14+03:00
Общество

Барнаул украшают ко Дню Победы

Оформление уже завершится в ближайшие дни
Анна СЕМИНА
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Город Барнаул украшают к 9 маяГород Барнаул украшают к 9 маяФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Барнаул постепенно украшают в преддверии празднования Дня Победы.

В этом году праздник хоть и пройдет преимущественно в формате онлайн, город все же решили украсить.

Так в Железнодорожном районе упор сделали на территории, прилегающей к площади Победы. Так на проспекте Социалистическом и на самой площади Победы в ближайшие дни появятся праздничные баннеры. Такие же установят на Павловском тракте, на Советской Армии и Власихинской, на проспекте Строителей, Ленина и Красноармейском. На трамвайных опорах и на столбах освещения установили флаговые конструкции.

В Октябрьском районе акцент будет сделан на площади Советов и Октября, на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Молодежной и Германа Титова, сообщают в пресс-службе администрации города.

В Ленинском районе оформят десять рекламных плоскостей и более 200 растяжек, которые украсят здания торговых центров и промышленных организаций. И таким образом будет преображен весь краевой центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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