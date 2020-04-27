Мужчина украл у глухого брата телевизор
Житель Новоалтайска украл у собственного брата-инвалида специальный телевизор для глухих.
Инцидент произошел в марте этого года. В тот день злоумышленник был у себя дома. Воспользовавшись случаем, когда в квартире не было брата, не работающий и ранее неоднократно судимый мужчина вынес из дома телевизор специального типа.
- Его выдали потерпевшему в рамках программы реабилитации и социализации людей с недостатками слуха, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Вместе с телевизором он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге телевизор все же удалось найти и вернуть потерпевшему. Суд над злоумышленником состоится в Новоалтайске. Горе-вору грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU