Криминалисты подключились к поискам 13-летнего подростка из Барнаула

27 Апр 2020 2020-04-27T13:28:50+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после объявления о пропаже 13-летнего барнаульца Владимира Горбачева.

Подросток пропал еще 7 апреля. Он ушел из дома и до настоящего времени о нем ничего не известно. Поисками занимаются не только правоохранительные органы, но и волонтеры. Они расклеивают по городу ориентировки. Несколько раз всплывали сообщения о том, что в городе видели похожего школьника, но пока не удалось установить он ли это был или нет.

Приметы пропавшего: на вид 15 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темного цвета, собраны в хвост на затылке.

Был одет: черная куртка, штаны серые спортивные, ботинки черного цвета, черная кепка с красной надписью.

- Следователи и следователи - криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчез мальчик. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемого, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Дело находится на контроле руководства СУСКа.

Если кому-то известны обстоятельства исчезновения подростка, об этом можно сообщить по телефону: 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU