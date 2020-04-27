Рудник Корбалихинский в Змеиногорском районе работает в режиме жизнеобеспечения

27 Апр 2020 2020-04-27T12:56:19+03:00

Степной и Заречный работают в прежнем режиме, но с ограничениями

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Работа Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края организована в режиме жизнеобеспечения.

Как сегодня, 27 апреля, на аппаратном совещании сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, в первую очередь работа рудника направлена на выдачу пропусков для въезда на его территорию, а также организацию деятельности постов: горячим питанием, водой и средствами индивидуальной защиты. Вахту несут круглосуточно в две смены. Их обеспечивают масками, перчатками, санитайзерами.

Ранее с администрацией района был налажен контакт по организации пропускного режима для работников, как раз занятых на поддержании жизнеобеспечения Корбалихинского рудника. Это же касается сотрудников охранного предприятия.

Все эти меры направлены на поддержание жизнедеятельности данного рудника, а также на обеспечение нормального функционирования Степного и Заречного рудника.

- Совместно с Роспотребнадзором в штабе было принято решение не останавливать работы на этих рудниках, но ввести ограничения, связанные с необходимостью проходить обязательную трехнедельную обсервацию прибывающим на рудники работникам, - пояснил Вячеслав Химочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU