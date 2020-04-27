Товарняк сбил парочку на Алтае

27 Апр 2020 2020-04-27T11:17:56+03:00

Потерпевших с многочисленными травмами доставили в больницу Фото: Анна СЕМИНА

Предположительно, они были пьяны

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В Алтайском крае грузовой поезд сбил мужчину и женщину, которые, пренебрегая правилами безопасности, шли вдоль путей.

Трагедия произошла в минувшие выходные на перегоне станций Алтайская-Боровиха. 35-летний мужчина и 40-летняя женщина шли вдоль железнодорожных путей в неположенном месте.

- В этот момент по станции проходил грузовой поезд, машинист которого совершил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, - сообщают в пресс-службе Линейного управления МВД России.

Оба получили многочисленные травмы и были незамедлительно госпитализированы. По предварительной информации, потерпевшие были пьяны.

Обращаясь к жителям края, сотрудники транспортной полиции напоминают, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности и всегда надо быть предельно внимательными, находясь рядом с ними. Всегда стоит снимать наушники и капюшоны при переходе путей.

ИСТОЧНИК KP.RU