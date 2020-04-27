Медики проведут акцию «Дорога милосердия» в режиме онлайн

27 Апр 2020 2020-04-27T10:59:41+03:00

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Сотрудники, учащиеся и все, кто имеет отношение к АГМУ планируют провести акцию «Дорога милосердия». Из-за ограничительных мероприятий в этом году она состоится в формате онлайн.

Акция приурочена к 75-летию Победы. Ранее она всегда проводилась оффлайн: студенты, преподаватели и практикующие медики в память о тех, кто не жалея себя, спасал на фронтах Великой Отечественной войны раненных, проходила ежегодно. Врачи вспоминали труд своих коллег, которые когда-то дали вторую жизнь более чем 17 миллионам бойцам. Около 70% раненных смогли вернуться домой, к своим семьям.

- Несмотря на современные реалии, связанные с ограничительными мерами, «Дорога милосердия» состоится. Но пройдет она в онлайн-режиме. Такое совместное решение было принято студентами, преподавателями, профессорами и участниками НОМУИС АГМУ,- сообщают в вузе.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо 9 мая на своей странице в Instagram опубликовать фото в белом халате и поставить хэштег #БелыехалатыБарнаул. Также следует отметить страницу организатора @nomuis_asmu.

ИСТОЧНИК KP.RU