Будьте дома: «Ростелеком» и партнеры запустили семейный онлайн-квест

27 Апр 2020 2020-04-27T10:46:38+03:00

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«Ростелеком» и представители малого бизнеса Барнаула с 27 апреля запустили в Instagram увлекательную игру для взрослых и детей. Чтобы выиграть и получить ценный приз, нужно посмотреть мультфильм «Хороший динозавр» на видеосервисе Wink «Ростелекома». Затем, путешествуя по соцсети, найти ответы на вопросы по содержанию мультфильма. Пост с условиями игры размещен на @rt_loyality.

Директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина: «Wink — это цифровой видеосервис, который объединяет 260 телеканалов интерактивного ТВ с онлайн-кинотеатром. При оформлении подписки* фильмы и ТВ-программы можно смотреть одновременно всей семье с разных устройств: по телевизору, на компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете. В бесплатном доступе — 500 детских кино и мультфильмов, включая "Машу и медведя", "Смешариков", "Friends: Подружек супер-героев" и других».

В марте текущего «Ростелеком» запустил в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф «Трансформер». По умолчанию в тариф входит коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов разной тематики, из которых пользователь может выбрать пять.

Партнерами «Ростелекома» по организации игры выступили: Алтайская резиденция Деда Мороза, языковой центр «ИМКА Прайм», Центр развития мозга и интеллекта Neuroum, «Эко-Ярмарка» и семейный психолог Мария Ретих. Представители малого и среднего бизнеса Барнаула являются участниками Программы лояльности клиентов** федерального провайдера.

Победитель квеста в Instagram будет определен 3 мая.

*Подробности подключения Wink доступны на сайте.

**Программа лояльности клиентов «Ростелекома» действует с 2017 года. По условиям проекта компания дарита сотрудникам и абонентам дисконтную карту со скидкой 5 - 50 процентов на покупку вещей или обслуживание в торговых и сервисных организациях городов Алтайского края. Партнеры получают дополнительную возможность продвижения продуктов и услуг, а также поддержку компании при проведении публичных мероприятий. В электронном каталоге федерального провайдера rtaltai.ru представлены 105 партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU