28 апреля в Барнауле завершится отопительный сезон

27 Апр 2020 2020-04-27T10:29:46+03:00

С июня в Барнауле начнут еще и горячую воду отключать Фото: Анна СЕМИНА

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Во вторник, 28 апреля, в Барнауле официально завершат отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

- Согласно законодательству, основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям является установление среднесуточной температуры наружного воздуха в течение пяти суток подряд на уровне более +8 градусов Цельсия, - отмечают в администрации города.

Таким образом, не позднее завтрашнего дня, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны обеспечить отключение радиаторов отопления в домах жителей краевой столицы.

Следующим этапом станут гидравлические испытания. В этом году они начнутся на месяц позже обычного. Помимо этого отключение горячей воды произойдет по новой схеме нежели в прошлом году. Сначала под ограничение попадут жители домов по контуру ТЭЦ-2 (с 15 июня по 6 июля попадет), а затем — ТЭЦ-3 (с 13 июля по 3 августа).

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ИСТОЧНИК KP.RU