Тематический зеленый уголок появится у музыкального театра Алтая
На территории рядом с Алтайским государственным музыкальным театром появится благоустроенный тематический зеленый уголок.
Работы на объекте уже начались. В настоящее время проводится демонтаж бетонных плит. Раньше по ним к театру подъезжал транспорт для погрузки-разгрузки техники и реквизита. После того, как плиты вывезут, начнется укладка основания под плитку. Для этого завезут щебень и песок.
В будущем здесь будет уложена плитка на площади более 550 квадратных метров. Остальную площадь устелют газоном. Также установят четыре кованные фонаря, лавочки, урны, кованные вазоны под цветы.
- Ведется работа по согласованию подключения опор освещения к сети уличного освещения города, - также добавляют в городской администрации.
Изюминкой уголка станет малая архитектурная форма «Арка» и «Пианино».
Помимо этого в июне проведут ремонт фасада самого театра и сделают благоустройство остальной прилегающей территории.
ИСТОЧНИК KP.RU