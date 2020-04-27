Тематический зеленый уголок появится у музыкального театра Алтая

27 Апр 2020 2020-04-27T09:55:40+03:00

А летом отремонтируют и сам театр

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На территории рядом с Алтайским государственным музыкальным театром появится благоустроенный тематический зеленый уголок.

Работы на объекте уже начались. В настоящее время проводится демонтаж бетонных плит. Раньше по ним к театру подъезжал транспорт для погрузки-разгрузки техники и реквизита. После того, как плиты вывезут, начнется укладка основания под плитку. Для этого завезут щебень и песок.

В будущем здесь будет уложена плитка на площади более 550 квадратных метров. Остальную площадь устелют газоном. Также установят четыре кованные фонаря, лавочки, урны, кованные вазоны под цветы.

- Ведется работа по согласованию подключения опор освещения к сети уличного освещения города, - также добавляют в городской администрации.

Изюминкой уголка станет малая архитектурная форма «Арка» и «Пианино».

Помимо этого в июне проведут ремонт фасада самого театра и сделают благоустройство остальной прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU