Авиакомпании отменяют рейсы из Барнаула до конца мая

27 Апр 2020 2020-04-27T09:18:11+03:00

Полеты отменяются практически по всем направлениям

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Барнаульский аэропорт обновил расписание вылетов из краевой столицы по состоянию на 27 апреля. Многие рейсы до конца мая отменены.

Авиакомпании приняли решение пересмотреть расписание на ближайшие дни и до конца мая. Многие рейсы до конца весны отменены. Полный список выглядит следующим образом:

Авиакомпания «Уральские авиалинии»:

рейсы U6651/652 - 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 мая 2020 года;

рейсы U6629/630 - 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая 2020 года;

рейсы U6631/632 - 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая 2020 года;

рейсы U61333/1334 - 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.

Авиакомпания «Сибирь» (S7):

рейсы S72601/2602 - 27 апреля 2020 года.

Авиакомпания «Аэрофлот»:

рейсы SU1430/1431 - 27, 28, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10 мая 2020 года.

Авиакомпания «СиЛА»:

рейсы СЛ47/48 - 27, 29 апреля, 1 мая 2020 года.

Авиакомпания «КрасАвиа»:

рейсы ЭК83/84 - 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая 2020 года.

Авиакомпания «ЮТэйр»:

рейсы ЮТ213/214 - 2, 9, 16, 23 мая 2020 года;

рейсы ЮТ183/184 - 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 мая 2020 года.

Авиакомпания «ИрАэро»:

рейсы РД225/226 - 1, 8, 15, 22, 29 мая 2020 года;

рейсы РД210/211 - 1, 8, 15, 22, 29 мая 2020 года.

Дополнительную информацию о вылетах можно получить в справочной аэропорта по телефону: +7 (3852) 543-009.

ИСТОЧНИК KP.RU