Авиакомпании отменяют рейсы из Барнаула до конца мая
Барнаульский аэропорт обновил расписание вылетов из краевой столицы по состоянию на 27 апреля. Многие рейсы до конца мая отменены.
Авиакомпании приняли решение пересмотреть расписание на ближайшие дни и до конца мая. Многие рейсы до конца весны отменены. Полный список выглядит следующим образом:
Авиакомпания «Уральские авиалинии»:
рейсы U6651/652 - 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 мая 2020 года;
рейсы U6629/630 - 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая 2020 года;
рейсы U6631/632 - 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая 2020 года;
рейсы U61333/1334 - 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.
Авиакомпания «Сибирь» (S7):
рейсы S72601/2602 - 27 апреля 2020 года.
Авиакомпания «Аэрофлот»:
рейсы SU1430/1431 - 27, 28, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10 мая 2020 года.
Авиакомпания «СиЛА»:
рейсы СЛ47/48 - 27, 29 апреля, 1 мая 2020 года.
Авиакомпания «КрасАвиа»:
рейсы ЭК83/84 - 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая 2020 года.
Авиакомпания «ЮТэйр»:
рейсы ЮТ213/214 - 2, 9, 16, 23 мая 2020 года;
рейсы ЮТ183/184 - 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 мая 2020 года.
Авиакомпания «ИрАэро»:
рейсы РД225/226 - 1, 8, 15, 22, 29 мая 2020 года;
рейсы РД210/211 - 1, 8, 15, 22, 29 мая 2020 года.
Дополнительную информацию о вылетах можно получить в справочной аэропорта по телефону: +7 (3852) 543-009.
ИСТОЧНИК KP.RU