Барнаульцев просят не ездить на кладбища в Родительский день
Жителей Барнаула призывают отказать от поездок на кладбища в Родительский день, 28 апреля.
В этом году в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Барнауле действуют ограничительные меры. Согласно подписанному губернатором Алтайского края Виктором Томенко указу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку людей на кладбища. То есть бесплатных автобусов и трамваев в этом году не будет. Помимо этого и самим гражданам рекомендуют повременить с поездками к местам захоронений.
Между тем, санитарная уборка кладбищ и так проводится ситами специализированной похоронной службы.
Ранее в Барнауле рамках ограничительных мероприятий на Пасху было ограничено посещение церквей.
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ИСТОЧНИК KP.RU