Барнаульцев просят не ездить на кладбища в Родительский день

27 Апр 2020 2020-04-27T08:41:39+03:00

Барнаульцев призывают остаться дома в Родительский день Фото: Анна СЕМИНА

Организованной доставки людей не будет

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Жителей Барнаула призывают отказать от поездок на кладбища в Родительский день, 28 апреля.

В этом году в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Барнауле действуют ограничительные меры. Согласно подписанному губернатором Алтайского края Виктором Томенко указу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку людей на кладбища. То есть бесплатных автобусов и трамваев в этом году не будет. Помимо этого и самим гражданам рекомендуют повременить с поездками к местам захоронений.

Между тем, санитарная уборка кладбищ и так проводится ситами специализированной похоронной службы.

Ранее в Барнауле рамках ограничительных мероприятий на Пасху было ограничено посещение церквей.

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В краевой столице люди собрались, не боясь заражения инфекцией. Некоторые граждане пришли в масках, другие – соблюдают дистанцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU