467 человек пострадали от клещей на Алтае
Несмотря на действующий режим самоизоляции жители Алтайского края продолжают выезжать на природу, параллельно с этим растет число жалоб на присасывание клещей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за помощью медиков обратились 467 человек. Всего же с начала сезона активности этих вредителей пострадали 747 жителей Алтайского края, что практически сопоставимо с показателями прошлого года – 784. При этом возросло число укушенных детей. Если еще год назад на эту же дату было 344 обращения от юных пациентов, но в наше время зарегистрировано 368.
- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
Из всех обратившихся зарегистрировано 16 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у шести детей до 14 лет. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом нет.
ИСТОЧНИК KP.RU