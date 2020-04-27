467 человек пострадали от клещей на Алтае

27 Апр 2020 2020-04-27T08:03:41+03:00

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Несмотря на действующий режим самоизоляции жители Алтайского края продолжают выезжать на природу, параллельно с этим растет число жалоб на присасывание клещей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за помощью медиков обратились 467 человек. Всего же с начала сезона активности этих вредителей пострадали 747 жителей Алтайского края, что практически сопоставимо с показателями прошлого года – 784. При этом возросло число укушенных детей. Если еще год назад на эту же дату было 344 обращения от юных пациентов, но в наше время зарегистрировано 368.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Из всех обратившихся зарегистрировано 16 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у шести детей до 14 лет. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU