Пешеход погиб под колесами легковушки в Барнауле
Полицейские Барнаула проводят проверку по факту гибели пешехода под колесами легковушки. ДТП произошло накануне вечером, 26 апреля.
По информации правоохранительных органов, авария произошли в 23.50 (по местному времени) на шоссе Ленточный бор. Прибывшие на вызов сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21110 сбил 50-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости перекрестка.
- Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU