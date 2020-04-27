Пешеход погиб под колесами легковушки в Барнауле

27 Апр 2020 2020-04-27T07:46:22+03:00

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Полицейские Барнаула проводят проверку по факту гибели пешехода под колесами легковушки. ДТП произошло накануне вечером, 26 апреля.

По информации правоохранительных органов, авария произошли в 23.50 (по местному времени) на шоссе Ленточный бор. Прибывшие на вызов сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21110 сбил 50-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости перекрестка.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU