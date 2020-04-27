Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 27 апреля 2020 года составило 29

27 Апр 2020 2020-04-27T07:34:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 27 апреля 2020 года.

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 27 апреля 2020 года вновь выросло. По данным оперативного штаба из больниц выписались 29 человек, в том числе три ребенка.

Всего же в крае зарегистрировано 311 случаев заболевания коронавирусом, при этом у одного человека диагноз лабораторно не подтвержден, но есть клинические проявления. В это же время, по данным министерства здравоохранения региона, из 310-ти заболевших: 39 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 42 – у заболевших ОРВИ, в 229 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день на наличие инфекции было обследовано 21588 человек. Под медицинским наблюдением находится – 1502 человека, снято с учета – 7116 человек.

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года составило 311 человек

По информации оперативного штаба, 13 человек с COVID-19 зафиксировано в Барнауле, два – в Павловском районе, шесть – в Бийске, два – в Первомайском районе, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU