Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года составило 311 человек
Число заболевшим коронавирусом в Барнауле на 27 апреля 2020 года достигло 311. За последние сутки выявлено 27 новых случаев инфицирования.
По информации оперативного штаба, 13 человек с COVID-19 зафиксировано в Барнауле, два – в Павловском районе, шесть – в Бийске, два – в Первомайском районе, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному.
- Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах, - добавляет источник.
Таким образом, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 311 человек: у одного человека нет лабораторного подтверждения, но присутствуют клинические проявления. Из 310-ти заболевших: 39 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 42 – у заболевших ОРВИ, в 229 случаях – бессимптомное течение.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц.
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по данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждены 27 случаев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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