2020-04-27T06:52:23+03:00
Общество

Военные песни в День Победы будут включать во дворах Барнаула

К акции также могут подключиться артисты
Анна СЕМИНА
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Праздник в буквально смысле приедет в дома барнаульцевПраздник в буквально смысле приедет в дома барнаульцевФото: Анна СЕМИНА
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Масштабные гуляния в День Победы в этом году не состоятся, но локальные мероприятия обещают провести во дворах жилых домов Барнаула.

Проект «Победа в каждом из нас» реализуют 9 мая. По идее его авторов, в этот день во дворы многоэтажек будет приезжать команда певцов и звукорежиссером и они дадут импровизированные концерты с песнями военных лет.

- Выступление будет длиться не более 15 минут. Жители домов смогут послушать песни и подпеть, не выходя из дома: с балконов, лоджий или, открыв окно, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Концерты будут проходить с 11 до 13 часов, до наступления «тихого часа».

Проект «Победа в каждом из нас» готов подключить к акции еще несколько вокалистов. Артисты, желающие сделать песенный подарок ветеранам и барнаульцам в День Победы, могут позвонить до 1 мая по телефону +7(903)948-85-48 (Светлана Власова).

Список адресов, где пройдет праздник, станет известен позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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