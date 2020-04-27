Почти 60 тонн семян рапса похитили в Барнауле
Полицейские Барнаула задержали двух человек, которых подозревают в краже 58 тонн семян рапса.
С заявлением в полицию обратился сотрудник склада при организации, занимающейся хранением сельхозпродукции. Они сообщили, что с территории пропало 58 тонн семян рапса.
- Полицейские установили, что неизвестные проникли на склад, не взламывая замок, а открыв его ключами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Это подтолкнуло на мысль о том, что вором может оказаться кто-то из «своих». Так и вышло. Вскоре полицейские вышли на след предполагаемых злоумышленников. Ими оказались жители Барнаула – 1990 и 1995 годов рождения. Один из них является действующим сотрудником склада, другой – бывший. Семена они успели продать неизвестному лицу, с которым ранее договорились о сделке. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей. Оба «работничка» пообещали возместить убытки предприятия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU