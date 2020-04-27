2020-04-27T06:43:30+03:00
Происшествия

Почти 60 тонн семян рапса похитили в Барнауле

Ущерб составил почти 1,5 млн рублей
Анна СЕМИНА
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Полицейские быстро установили причастных к краже (Фото: пресс-служба УМВД России по Барнаулу)Полицейские быстро установили причастных к краже (Фото: пресс-служба УМВД России по Барнаулу)
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Полицейские Барнаула задержали двух человек, которых подозревают в краже 58 тонн семян рапса.

С заявлением в полицию обратился сотрудник склада при организации, занимающейся хранением сельхозпродукции. Они сообщили, что с территории пропало 58 тонн семян рапса.

- Полицейские установили, что неизвестные проникли на склад, не взламывая замок, а открыв его ключами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Это подтолкнуло на мысль о том, что вором может оказаться кто-то из «своих». Так и вышло. Вскоре полицейские вышли на след предполагаемых злоумышленников. Ими оказались жители Барнаула – 1990 и 1995 годов рождения. Один из них является действующим сотрудником склада, другой – бывший. Семена они успели продать неизвестному лицу, с которым ранее договорились о сделке. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей. Оба «работничка» пообещали возместить убытки предприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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