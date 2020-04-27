В Бийске завершился отопительный сезон

27 Апр 2020 2020-04-27T06:32:05+03:00

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С понедельника, 27 апреля, в Бийске официально завершился отопительный сезон 2019-2020 года.

Такое распоряжение сегодня подписал градоначальник Александр Студеникин.

- Согласно распоряжению АО "Бийскэнерго", филиал АО "Бийскэнерго" - "БийскэнергоТеплоТранзит", МУП г. Бийска "Водоканал", а также организации, занимающиеся управлением и обслуживанием жилищного фонда, отапливающим жилье и объекты соцкультбыта, обязаны произвести отключение системы отопления в жилых зданиях, организациях и перевести схему подачи горячей воды в город по циркулярной схеме, - говорится в документе.

Стоит отметить, что отопление в отдельных домах наукограда начали отключать еще раньше. Из-за установившейся жаркой погоды жители сами изъявили такое желание. Примерно такая же схема действует и в Барнауле – жильцы конкретного дома при обращении в управляющую компанию могут досрочно отключить отопление. Официального постановления для всего города пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU