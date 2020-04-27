2020-04-27T05:33:51+03:00
Дом. Семья

Барнаульский зоопарк показал семейные разборки гималайских медведей

Обошлось без тяжких последствий
Анна СЕМИНА
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Гималайские медведи Жора и ДашаГималайские медведи Жора и Даша
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Утро понедельника явно не задалось в звериной семье гималайских медведей из Барнаульского зоопарка.

Вместо традиционных радостных приветствий подписчики смогли увидеть, как происходят разборки в семье Жоры и Даши. На кадрах видно, что молодая мать вместе с медвежонком, судя по всему, решили занять место на «берлоге», однако там расположился Жора и уступать его ему явно не хотелось. Медведь встал на дыбы и уже готовился к нападению и защите своей территории, Даша, как будто хотела что-то возразить, но потом поняла, что с мужчиной лучше не спорить, видимо он встал не с той лапы. Прихватив сыночка, она поспешила выбрать для отдыха другое место.

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Для кого-то не очень доброе утро Жора показал кто в доме хозяин когда мужчина говорит, то даже горы молчат
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Причем до драки и криков не дошло, парочка молча провела «разбор полетов». Чего не скажешь про другие парочки. Так время от времени, львица Ая устраивает своему суженному Алтаю скандалы и даже может дать подзатыльник, если ее что-то не устроит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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