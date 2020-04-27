50 врачей направили в Бийск для борьбы с коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T05:18:09+03:00

Врачам организовали жилье, питание и доставку на работу и обратно Фото: pixabay.com

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В Бийск для борьбы с коронавирусом направили 50 врачей. Для проживания им выделили здание и организовали доставку с работы и обратно.

Как сообщает сайт администрации наукограда, медикам также выделили средства для питания. Между тем, глава города Александр Студеникин, попытался снять напряжение и сделал обращение к жителям Бийска:

- Не поддавайтесь паническим настроениям, любую информацию оценивайте объективно, отнеситесь со всей серьезностью к угрозе распространения нового вируса. В нерабочий месяц апрель по возможности не покидайте свои дома. Проведите эти дни с родными и близкими!

Также стало известно, что по состоянию на 26 апреля, в городе уже провели более 150 платных тестов на коронавирус. Всего же по данным оперативного штаба на сегодняшний день в Бийске официально подтверждены 19 случаев заражения, а по краю – 283.

В городе продолжается обработка общественных мест специальных дезинфицирующим составом.

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большинство новых случаев зафиксированы в Змеиногорском районе: там зарегистрировано 140 случаев заражения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU