Уровень реки Алей может подняться до критического
Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска может подняться до критических отметок.
Об этом накануне, 26 апреля, сообщили в администрации города.
- Уважаемые жители города Рубцовска, в связи с интенсивным сбросом воды из Гилевского водохранилища ожидается повышение уровня воды в реке Алей до максимальных отметок, прогнозируется возможный выход воды на правую сторону поймы. Будьте осторожны и предельно внимательны, - говорится в объявлении.
По данным Алтайского ЦГМС, только за прошедшие сутки уровень вырос на 52 сантиметра и составил 447 сантиметров. В остальных территориях паводковая обстановка пока стабильная. Самый большой рост отмечен на Чарыше в районе Белоглазово – плюс 21 сантиметр за сутки. Однако пока никаких сообщений от ГУ МЧС России по Алтайскому краю по поводу подтоплений не поступало. В целом, несмотря на негативные прогнозы, пока первая волна паводка проходит без серьезных последствий.
ИСТОЧНИК KP.RU