Уровень реки Алей может подняться до критического

27 Апр 2020 2020-04-27T05:01:18+03:00

Первая волна паводка на Алтае пока проходит без серьезных последствий Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Уровень воды в реке Алей в районе Рубцовска может подняться до критических отметок.

Об этом накануне, 26 апреля, сообщили в администрации города.

- Уважаемые жители города Рубцовска, в связи с интенсивным сбросом воды из Гилевского водохранилища ожидается повышение уровня воды в реке Алей до максимальных отметок, прогнозируется возможный выход воды на правую сторону поймы. Будьте осторожны и предельно внимательны, - говорится в объявлении.

По данным Алтайского ЦГМС, только за прошедшие сутки уровень вырос на 52 сантиметра и составил 447 сантиметров. В остальных территориях паводковая обстановка пока стабильная. Самый большой рост отмечен на Чарыше в районе Белоглазово – плюс 21 сантиметр за сутки. Однако пока никаких сообщений от ГУ МЧС России по Алтайскому краю по поводу подтоплений не поступало. В целом, несмотря на негативные прогнозы, пока первая волна паводка проходит без серьезных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU