Алтайский врач награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»
Заведующий нейрохирургическим отделением краевой клинической больницы Дмитрий Долженко награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
- Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 286 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен заведующий нейрохирургическим отделением Краевой клинической больницы, врач-нейрохирург высшей категории, главный внештатный специалист-нейрохирург Министерства здравоохранения Алтайского края, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Дмитрий Андреевич Долженко, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.
Врача поздравили с высокой наградой и пожелали дальнейших профессиональных успехов.
На сайте больницы говорится, что врачи нейрохирургического отделения круглосуточно оказывают хирургическую и консультативную помощь больницам края в рамках работы Регионального сосудистого центра и Краевого центра медицины катастроф. Ежегодно там проходят лечение 1,5 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU