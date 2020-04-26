2020-04-26T10:35:24+03:00
Происшествия

Ни звезд, ни денег: бийчанина обманули при покупке телескопа

В полиции возбудили дело
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Бийчанина обманули при покупке телескопаБийчанина обманули при покупке телескопаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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32-бийчанин оказался жертвой мошенников. Он хотел купить телескоп через сайт бесплатных объявлений, но в итоге остался и без прибора, и без денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина, работающий сборщиков на одном из предприятий Бийска, решил приобрести телескоп, который нашел на одном из сайтов с объявлениями. Покупателя все устроило, и он перевел владельцу 14 тыс. рублей, однако долгожданного товара он не получил и обратился в полицию.

- По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Полицейские напоминают: совершая сделку на сайте бесплатных объявлений, убедитесь в ее безопасности. Надежнее всего отдавать деньги за реальный товар, который вы можете увидеть и оценить качество на месте, - подчеркнули в краевой полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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