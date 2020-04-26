2020-04-26T06:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года составило 27

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Инфекцию обнаружили во время профилактических обследованийИнфекцию обнаружили во время профилактических обследованийФото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года. За сутки оно увеличилось и составило 27.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в регионе появилось еще шестеро заболевших: четверо – в Усть-Коксинском районе, двое – в Онгудайском.

Коронавирус подтвердился у двух жителей Усть-Кокса, у одного - из села Кастахта, и у сельчанина из Теректы. Двое из них контактировали с родственниками, которые недавно вернулись из других регионов. Инфекцию обнаружили во время профилактических обследований. В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, ранее контактировавших с заболевшим жителем села Иня.

Сегодня, 26 апреля, пациентов доставят в моногоспиталь, организованный на базе Республиканской больницы. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

- Оперативный штаб настоятельно рекомендует соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома, отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и населённые пункты, использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнули в штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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