Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года составило 27

26 Апр 2020 2020-04-26T06:44:46+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Стало известно число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 26 апреля 2020 года. За сутки оно увеличилось и составило 27.

Как сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в регионе появилось еще шестеро заболевших: четверо – в Усть-Коксинском районе, двое – в Онгудайском.

Коронавирус подтвердился у двух жителей Усть-Кокса, у одного - из села Кастахта, и у сельчанина из Теректы. Двое из них контактировали с родственниками, которые недавно вернулись из других регионов. Инфекцию обнаружили во время профилактических обследований. В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, ранее контактировавших с заболевшим жителем села Иня.

Сегодня, 26 апреля, пациентов доставят в моногоспиталь, организованный на базе Республиканской больницы. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

- Оперативный штаб настоятельно рекомендует соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома, отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и населённые пункты, использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнули в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 26 апреля 2020: новая вспышка в Змеиногорске и нарушения режима самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 25 апреля 2020 года, самые важные события (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU