26 Апр 2020 2020-04-26T05:49:41+03:00

В Барнауле продезинфицировали еще несколько улиц Фото: Олег УКЛАДОВ

Работы прошли в ночь с 25 на 26 апреля

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Минувшей ночью в Барнауле продолжили дезинфекцию города от коронавируса. Работы провели по рекомендации управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В ночь с 25 на 26 апреля дорожники обработали дороги и тротуары на улицах Солнечная Поляна, Шукшина, Кавалерийская, В. Кащеевой, Монтажников, Арбатская, Э. Алексеевой, 11-ой Западная и проспекте Космонавтов.

- Накануне продезинфицировали дорожное покрытие и тротуары на улицах Жасминная, Просторная, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственная, Автотранспортная, Заринская, 42 Краснознаменной Бригады, Транзитная, Трактовая, Дальняя, Новосибирская, Мамонтова, Радужная, Ленинградская, Панфиловцев, Сиреневая, Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малая Малахова, Покровская, 2-ой Западная, бульвар Медиков, проезд Северный Власихинский. А также обработаны межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте, - рассказали в пресс-центре мэрии.

Всего в городе обработана 131 улица, а всего планируют провести дезинфекцию на 171 улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU