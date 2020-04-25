2020-04-25T15:27:59+03:00
Происшествия

Барнаульца на белой машине разыскивают волонтеры и родственники

Парень пропал 20 апреля
Анастасия Корягина
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Ориентировка на пропавшего.Ориентировка на пропавшего.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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24-летнего жителя Барнаула Артема Лебедева рызыскивают родные и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Парень пропал еще 20 апреля.

Он уехал в неизвестном направлении на своем белом Volkswagen Polo (государственный номер Т191ХО22). Машину тщетно пытались отследить по ГЛОНАСС, а его контактные телефоны недоступны.

Приметы пропавшего: средний рост (176 см), худощавый, волосы короткие темно-русые, глаза голубые.

Был одет в серую кофту, разноцветную футболку, синие джинсы. Носил голубые кроссовки с оранжевыми вставками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении парня либо видело его после 20 апреля, просят звонить по телефону отряда 8-800-700-5452 или 112 (звонок бесплатный круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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