В алтайском садоводстве из-за пала сухой травы заживо сгорели животные

25 Апр 2020 2020-04-25T15:14:43+03:00

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24 апреля в Рубцовске горело садоводство №9. От огня пострадали не только дачные домики – погибли животные. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе "Инцидент Рубцовск".

По словам свидетелей происшествия, сгорело около 15 домов. На кадрах с массового пожара видны обгорелые постройки и трупы погибших домашних животных: свиней, кур, уток, индюков. Люди в комментариях делятся своим горем и желают друг другу сил.

По словам очевидцев, пожарные "боролись до последнего" – отбили огонь от дачи в саду №10, не дали переброситься на сад №8. Но сильный ветер и жара, а также обилие сухой растительности стали причиной молниеносного распространения пламени, за которым не успевали сотрудники МЧС.

Пепелище в рубцовском садоводстве. Фото: Дмитрий Мных

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что площадь возгорания составила 900 кв. метров. На тушение потребовалось 3,5 часа, пострадавших среди людей нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

24 апреля на территории региона ликвидировали 275 пожаров, из них 198 ландшафтных. На тушение загоревшейся травы в полях сотрудники МЧС выезжали каждые 6 минут. Спасатели работают на пределе своих возможностей по 18-20 часов в сутки. Вся пожарная техника постоянно находится на выездах.

В работе по ликвидации пожаров за сутки участвовало 1295 человек личного состава, 429 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU