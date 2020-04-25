2020-04-25T14:14:17+03:00
Происшествия

Пьяный водитель снес три машины в Барнауле: пассажирка в реанимации

Также в ДТП пострадала 11-летняя девочка [видео]
Анастасия Корягина
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Машина виновника ДТП. Фото: скриншот видео Ивана Калюжного в Barnaul 22Машина виновника ДТП. Фото: скриншот видео Ивана Калюжного в Barnaul 22
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25 апреля в Барнауле на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина нетрезвый водитель снес четыре стоящих автомобиля. Пострадали два пассажира: ребенок и женщина.

Первыми о ДТП сообщили очевидцы в группе Barnaul22 во "ВКонтакте". На кадрах ролика с места происшествия видно, что машины сильно повреждены. У Toyota Corolla разбита задняя часть и вывернуты колеса, а у Honda CR-V пострадала передняя, а колеса оторваны.

ДТП Калинина - Кулагина (Barnaul22).Автор: Иван Калюжный

Как сообщили в отделе информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным, нетрезвый водитель "Хонды" совершил наезд на три стоящие машины: Toyota Corolla, Toyota Windom и Chevrolet Niva.

Больше всего досталось пассажирам Toyota Corolla: женщина попала в реанимацию "Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи", девочке 11 лет медики оказали помощь, госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП проводят проверку сотрудники ГИБДД Барнаула.

Барнаульские автовладельцы считают, что из-за низкого автотрафика любители скорости в последнее время стали пренебрегать безопасностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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