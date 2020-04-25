На Алтае женщина лишилась руки из-за своей собаки

25 Апр 2020 2020-04-25T12:51:26+03:00

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"Республиканская больница" на Алтае сообщила о жутком случае нападения собаки на человека. В медучреждение поступила женщина. Пес породы питбультерьер отгрыз левую руку 52-летней жительнице Горно-Алтайска и изуродовал правую.

Врачи сразу же сообщили о случившемся правоохранителям. Сейчас они выясняют, как такое могло произойтьи. Достоверно известно лишь то, что собака принадлежала пострадавшей.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии "Республиканской больницы" Василий Захаров оценивает состояние женщины как стабильно тяжелое. Врач отмечает, что подобные случаи не редкит. Помимо физических травм, люди получают еще и серьезный удар по психике - особенно, если это ребенок.

По мнению врачей, причин страданий людей от укусов собак много - в том числе безответственность хозяев, недоработки властей, несовершенство законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU