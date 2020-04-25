2020-04-25T10:38:50+03:00
Происшествия

В Барнауле сгорел дом с постройками площадью более 200 "квадратов"

Есть пострадавшие: мужчина и женщина
Анастасия Корягина
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Пожар в Борзовой Заимке.Пожар в Борзовой Заимке.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Утром 25 апреля в барнаульском поселке Борзовая Заимка выгорел частный кирпичный дом с надворными постройками на улице Радужная. Пострадали жильцы: мужчина и женщина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 8:16. Когда первые подразделения прибыли на место, строение уже горело открытым огнем.

В условиях плотной застройки для тушения пришлось прокладывать магистральную линию от водозабора. В доме было сильное задымление, на месте работали четыре звена газодымозащитной службы.

Пожар в Борзовой Заимке. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Борзовой Заимке.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Несмотря на все сложности, в 9:18 открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные не допустили распространения огня на другие дома. В работе задействовали 10 единиц техники и 28 человек.

Площадь пожара составила около 230 квадратных метров. Наиболее вероятная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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