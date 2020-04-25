В Барнауле продают 4-комнатную квартиру с бассейном
Четырехкомнатную двухэтажную квартиру с бассейном выставили на продажу в Барнауле. Она занимает первый и цокольный уровни в 6-этажном доме на Змеиногорском тракте. Площадь жилья составляет почти 200 кв. метров, пишет Алтайский портал недвижимости.
В квартире, согласно объявлению, есть три спальни, гостиная с открытой лоджией, кухня, два санузла, балкон.
На цокольном этаже собственники оборудовали бассейн площадью более 8 кв. метров и глубиной три метра, а также сауну с душевой. Также здесь есть комната отдыха с музыкальными инструментами и микрофонами для домашних концертов.
Территория жилого комплекса, где находится квартира, огорожена и охраняется. Вокруг расположен лес, детские и спортивные площадки, фонтаны, теннисный корт. Имеется крытая парковка.
Собственник может продать отдельно первый уровень за 15 млн рублей, а оба сразу – за 20 млн рублей. Также он готов к торгу или обмену на меньшую площадь в Центральном районе с доплатой.
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ИСТОЧНИК KP.RU