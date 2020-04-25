ВТБ Лизинг: коронавирус переведет лизинговую отрасль в онлайн

25 Апр 2020 2020-04-25T07:12:13+03:00

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Режим самоизоляции приведет к ускорению темпов цифровой трансформации лизинговой отрасли. Об этом в рамках доклада на антикризисной онлайн-конференции «Выбор возможностей – варианты действий» рассказал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Самоизоляция меняет способы взаимодействия между бизнесом и клиентом, и лизинговые компании тоже оказались внутри этого процесса. Фокус стремительно смещается в сторону онлайн-каналов. В марте лизинговый бизнес ощутил высокий спрос именно в digital-среде. Например, ВТБ Лизинг принял на 40% больше онлайн-заявок по сравнению со средними значениями января-февраля этого года.

«Сегодня у нас большинство операций проходят в режиме онлайн, так же, как и внутренние бизнес-процессы. В частности, можно дистанционно оставить заявку на технику и получить расчет платежей по лизингу. Менеджеры компании работают в плотном контакте с клиентами, продолжая консультации в режиме онлайн. Мы видим, что временный переход на дистанционный способ взаимодействия не мешает клиентам подобрать оптимальные условия для обновления своего парка, программ технической модернизации и реализации новых проектов. Наша цель - в 2021 году стать безбумажной компанией на 100%. Это переход на качественно новый уровень, который подразумевает полный реинжениринг всех бизнес-процессов», - отметил Дмитрий Ивантер.

Непрерывность деятельности ВТБ Лизинг в текущих условиях обеспечила внедренная в 2019 г. система электронного документооборота и настроенные дистанционные каналы коммуникаций. Уже сейчас для действующих клиентов на сайте компании доступен личный кабинет, в котором содержатся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг).

Там же представлена информация о внесенных платежах и указаны даты последующих, хранятся счета-фактуры, а также персональные спецпредложения и акции. Компания уже начала переход на «безбумажные сделки», переведя в электронный формат работу с первичными бухгалтерскими документами, что позволяет экономить время и деньги клиента, а также делает сервис удобнее.

Также бесперебойной работе ВТБ Лизинг в условиях ограничительных мер и самоизоляции помогла разработанная и внедренная в 2018-2019 гг. система BusinessContinuity Management (ВСМ). В ВТБ Лизинг с 2019 года функционирует орган антикризисного управления для преодоления кризисных ситуаций и координации работы команды, внедрена система экстренного оповещения сотрудников.

В компании есть Business Continuity Manager, который руководит всем процессом, плюс в каждой команде определен риск-чемпион, который координирует эту работу в своем подразделении. Чтобы обеспечить необходимую бизнес-инфраструктуру, для всей команды были организованы полноценные удаленные рабочие места с подготовленной IT-инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU